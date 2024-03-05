Google заплатит $ 5 млн за лучший способ использования квантового компьютера

Конкурс продлится три года, и ученые призывают разработать новые квантовые алгоритмы. Победители смогут представить свои проекты, решающие существующую проблему, например, создание электролита для батарей с улучшенной емкостью.

Необязательно решать проблему на практике, важно показать, как алгоритм может быть применен, указав точные характеристики квантовых вычислений. Также участники могут продемонстрировать, как существующий квантовый алгоритм может быть применен к реальной проблеме, которая ранее не рассматривалась.

Общий призовой фонд в размере $ 5 миллионов будет распределен между победителями, призерами и полуфиналистами. Этот шаг может перевести фокус исследователей в области квантовых вычислений с технических определений квантового преимущества на реальные применения. Однако нахождение социально полезных квантовых алгоритмов потребует лучшего понимания работы квантовых компьютеров, включая управление шумами и ошибками.