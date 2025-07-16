Google заплатит $2,4 млрд за лицензирование технологии Windsurf

Опубликовано 16 июля 2025, 01:301 мин.
Google заплатит $2,4 млрд за лицензирование технологии WindsurfСделка укрепит позиции компании в области ИИ
Компания Google согласилась выплатить около 2,4 миллиарда долларов за лицензию на технологию инструмента Windsurf, который помогает с программированием с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с деталями сделки.
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В тот же день представитель Google сообщил, что компания наняла генерального директора Windsurf Варуна Мохана, сооснователя Дугласа Чена и часть команды разработчиков этого инструмента. Эти специалисты присоединились к подразделению DeepMind, занимающемуся развитием технологий искусственного интеллекта.
Таким образом, Google планирует укрепить свои позиции в сфере ИИ, усилив собственные разработки за счет опыта и технологий, созданных в Windsurf. Эта сделка подчеркивает стремление компании оставаться одним из лидеров в быстро развивающейся области искусственного интеллекта.