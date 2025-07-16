Google заплатит $2,4 млрд за лицензирование технологии Windsurf

В тот же день представитель Google сообщил, что компания наняла генерального директора Windsurf Варуна Мохана, сооснователя Дугласа Чена и часть команды разработчиков этого инструмента. Эти специалисты присоединились к подразделению DeepMind, занимающемуся развитием технологий искусственного интеллекта.

Таким образом, Google планирует укрепить свои позиции в сфере ИИ, усилив собственные разработки за счет опыта и технологий, созданных в Windsurf. Эта сделка подчеркивает стремление компании оставаться одним из лидеров в быстро развивающейся области искусственного интеллекта.