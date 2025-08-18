Google заплатит $36 млн штрафа за антиконкурентные соглашения в Австралии

Опубликовано 18 августа 2025, 21:451 мин.
Google заплатит $36 млн штрафа за антиконкурентные соглашения в АвстралииКомпания ограничивала выбор поисковых систем на смартфонах Telstra и Optus
Google согласилась выплатить штраф почти в 36 млн долларов после расследования, проведенного австралийскими антимонопольными органами. Регуляторы установили, что компания заключала соглашения с телекоммуникационными операторами Telstra и Optus, предусматривающие установку Google Search в качестве единственной поисковой системы на продаваемых ими смартфонах.
Взамен операторы получали часть рекламной выручки Google, что, по мнению властей, ограничивало конкуренцию и лишало пользователей возможности выбора альтернативных поисковых сервисов.
Компания сотрудничала с расследованием, признала свою ответственность и согласилась снять часть ограничений. В частности, Google обязалась отказаться от некоторых установок поисковой системы по умолчанию и смягчить условия контрактов с производителями Android-смартфонов и мобильными сетями.
По словам представителей Австралийской комиссии по защите конкуренции и потребителей, достигнутое соглашение повысит свободу выбора для пользователей в стране и укрепит конкуренцию на рынке поисковых сервисов.