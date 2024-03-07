Google заплатит $5 млн тому, кто придумает реальное применение квантовым компьютерам

Хотя квантовые компьютеры уже доказали свою эффективность в решении некоторых задач быстрее классических (Google продемонстрировал это в 2019 году с помощью процессора Sycamore), такие задачи не имеют реального применения.

«Существует множество абстрактных математических задач, где квантовые компьютеры могут демонстрировать кратное увеличение скорости», — говорит Райан Баббуш из Google. «Но исследовательское сообщество не особо фокусируется на поиске реальных применений квантовых вычислений и их адаптации к конкретным задачам».

Чтобы изменить ситуацию, Google и XPRIZE Foundation на три года запускают конкурс, в рамках которого исследователи должны будут представить новые квантовые алгоритмы.

Победивший алгоритм может решать уже существующую проблему, например, поиск нового электролита для аккумуляторов, значительно увеличивающего емкость. При этом его не обязательно реализовывать на практике, отметил Баббуш.

Достаточно лишь показать, как алгоритм может быть применен, и подробно описать необходимые для этого характеристики квантового компьютера.