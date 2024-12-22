Google заподозрили в задействовании новичков при тестировании ответов Gemini

То есть независимо ни от уровня опыта, ни от качества и объёма предметных знаний, тестерам предписано не пропускать подсказки, требующие специальных знаний, а также оценивать только части подсказки, которые они понимают, отмечая, что это не их область компетенции.

И, вероятно, теперь новички могут пропустить запрос только в случае отсутствия большей части информации или при наличии вредных материалов.

Как отмечает источник, Google выпустила заявление на эту тему, в котором сказано, что тестеры выполняют различные задачи в разных продуктах и платформах компании, а их отзывы ценны не только с точки зрения содержания ответов, но и стиля, формата и других факторов.