Google заподозрили в задействовании новичков при тестировании ответов Gemini

Опубликовано 22 декабря 2024, 01:301 мин.
Google заподозрили в задействовании новичков при тестировании ответов GeminiТех, кто не имеет нужных знаний и опыта
Google заподозрили в использовании неопытных тестеров, которые проверяют ответы ИИ Gemini на точность и соответствие предметной области. Якобы внутри компании новичкам давали инструкцию на счёт того, чтобы они не пропускали ни одной подсказки, независимо от их опыта. Об этом сообщает издание TechCrunch.
То есть независимо ни от уровня опыта, ни от качества и объёма предметных знаний, тестерам предписано не пропускать подсказки, требующие специальных знаний, а также оценивать только части подсказки, которые они понимают, отмечая, что это не их область компетенции.
И, вероятно, теперь новички могут пропустить запрос только в случае отсутствия большей части информации или при наличии вредных материалов.
Как отмечает источник, Google выпустила заявление на эту тему, в котором сказано, что тестеры выполняют различные задачи в разных продуктах и платформах компании, а их отзывы ценны не только с точки зрения содержания ответов, но и стиля, формата и других факторов.
Источник:Engadget
Автор:Андрей Кадуков
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