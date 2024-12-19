Google запретили следить за нажатием клавиш сотрудников

Договор также гарантирует шесть недель оплачиваемого отпуска для поиска новой работы в случае сокращений, что особенно актуально для этой группы сотрудников, поскольку большая часть их первоначального коллектива была уволена в прошлом году.

Сотрудники начали борьбу за создание профсоюза в июне 2023 года, стремясь добиться коллективных переговоров не только с Accenture, но и с основным работодателем, Alphabet. Работники утверждают, что Alphabet должен нести ответственность за их условия труда, даже если не выплачивает им зарплату. Национальный совет по трудовым отношениям США признал Alphabet «совместным работодателем», что обязывает компанию вести переговоры.

Представители Google заявили, что не считают себя работодателем этих работников, так как они официально трудоустроены в Accenture. Тем не менее, в союзе считают, что новый договор может стать важным прецедентом и вдохновить других работников компании и всего технологического сектора на коллективную борьбу за свои права.