Google запустил ИИ-инструмент для борьбы с отмыванием денег

Система обеспечивает консолидированную оценку риска клиентов посредством машинного обучения на основе установленных правил. AML AI оценивает риски на основании на данных конкретного банка, «включая паттерны транзакций, сетевое поведение и данные идентификации клиента (KYC) для выявления отдельных случаев и групп розничных и коммерческих клиентов с высоким уровнем риска».

«Сегодня Google Cloud объявил о запуске Anti Money Laundering AI (AML AI), продукта на базе искусственного интеллекта, призванного помочь мировым финансовым учреждениям более эффективно и действенно выявлять отмывание денег», — сказано в сообщении Google.