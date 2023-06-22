Google запустил ИИ-инструмент для борьбы с отмыванием денег

Google запустил ИИ-инструмент для борьбы с отмыванием денегНа базе облачного сервиса Google Cloud
Google на базе своего облачного сервиса запустила инструмент бля борьбы с отмыванием денег. На базе сервиса Google Cloud компания запустила ИИ-инструмент Anti Money Laundering AI (AML AI), разработанный специально для финансовых учреждений.
Система обеспечивает консолидированную оценку риска клиентов посредством машинного обучения на основе установленных правил. AML AI оценивает риски на основании на данных конкретного банка, «включая паттерны транзакций, сетевое поведение и данные идентификации клиента (KYC) для выявления отдельных случаев и групп розничных и коммерческих клиентов с высоким уровнем риска».
«Сегодня Google Cloud объявил о запуске Anti Money Laundering AI (AML AI), продукта на базе искусственного интеллекта, призванного помочь мировым финансовым учреждениям более эффективно и действенно выявлять отмывание денег», — сказано в сообщении Google.