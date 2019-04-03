Google запустил новые студенческие тарифы YouTube Music и YouTube Premium

Компания Google объявила о запуске в России новых студенческих тарифных планов YouTube Music и YouTube Premium.

Стоимость студенческой подписки на YouTube Music составляет 95 рублей в месяц, а на YouTube Premium — 125 рублей в месяц. Оформить студенческую подписку на сервисы можно по ссылкам: youtube.com/premium/student и youtube.com/musicpremium/student. Статус студента нужно подтверждать каждый год. Это заметно дешевле стандартной цены для индивидуальной подписки в 169 рублей и 199 рублей в месяц соответственно для YouTube Music и YouTube Premium.

Музыкальный стриминговый сервис YouTube Music и расширенная подписка YouTube Premium запустились в России в прошлом году. Сервис YouTube Music обладает всеми достоинствами YouTube: лайвы, каверы, клипы, новые релизы — все это доступно в одном сервисе. YouTube Premium — это отсутствие рекламы, возможность скачивать контент и воспроизводить треки в фоновом режиме как в YouTube, так и в YouTube Music.