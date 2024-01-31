Google запустил первый облачный регион в Южной Африке

Регион в Йоханнесбурге, по словам Google, сыграет важную роль в предоставлении бизнесам ресурсов, необходимых для масштабирования, инноваций и конкуренции на мировом рынке. Этот регион связан с безопасной сетью Google, включая сеть высокопропускной оптоволоконной связи под землей и под водой по всему миру.

Ранее компания подтвердила строительство Dedicated Cloud Interconnect-сайтов в Найроби (Кения), Лагосе (Нигерия) и Южной Африке (Кейптаун и Йоханнесбург), чтобы предоставить полноценные облачные возможности для клиентов и партнеров в Африке.

Регион в Йоханнесбурге ожидается внести свой вклад в экономику Южной Африки на сумму более 2,1 миллиарда долларов и поддержать создание более 40 000 рабочих мест к 2030 году.