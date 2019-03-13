Google запустил поиск по вакансиям в России

Компания Google объявила о запуске в России поиска по вакансиям. При поисковых запросах, связанных с работой, например, «работа рядом» или «вакансия учителя», перед пользователем может появиться интерфейс, который позволяет просмотреть вакансии с разных сайтов.

Пользователи смогут быстро узнать зарплату, рейтинг работодателя и увидеть отзывы о нем, а также получить информацию о различных способах откликнуться на вакансию. Также можно использовать фильтр по местоположению, чтобы найти вакансии в удобных районах. Если войти в аккаунт Google, то можно увидеть на Картах, сколько времени займет дорога от дома до работы.

Новая функция Поиска — результат сотрудничества между Google и сервисами по подбору персонала. В России компния сотрудничает с такими известными сервисами, как hh.ru, Superjob.ru, GorodRabot.ru, и не только. Это значит, что в Поиске предложения о работе с этих и других сайтов будут появляться сразу после публикации.

Новая функция Google станет доступна в России в течение суток.