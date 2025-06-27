Google запустила Doppl — виртуальную примерку одежды с помощью ИИ

Для работы Doppl пользователю нужно загрузить фото в полный рост, после чего можно «примерить» любую одежду — как с реального снимка, так и со скриншота из соцсетей или онлайн-магазина.

Приложение создаёт реалистичное изображение, где выбранный образ отображается на виртуальной копии пользователя. Более того, ИИ может превратить изображение в короткое видео, показывающее, как наряд будет выглядеть в движении.

Пользователи могут сохранять образы, делиться ими и вести подборку понравившихся нарядов. Doppl базируется на технологиях Google Shopping, где уже тестировалась виртуальная примерка, но здесь она реализована как отдельное приложение — для более удобного и интерактивного использования.

Google уточняет, что Doppl — эксперимент Google Labs, поэтому точность посадки и детализация пока могут отличаться от реальности.