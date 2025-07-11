Google запустила Gemini на Wear OS — ИИ заменит Google Assistant на смарт-часах

Об этом впервые объявили на Android Show в мае, и теперь нововведение становится доступным пользователям. Gemini на Wear OS принимает те же команды, что и на смартфонах, включая сложные запросы, интеграцию с Gmail, Календарём и другими сервисами.

Ассистент умеет не только отвечать на вопросы, но и запоминать информацию, составлять напоминания, отправлять сообщения, находить места и прокладывать маршруты.

Активировать Gemini можно фразой «Hey Google», длительным нажатием боковой кнопки или через иконку приложения на циферблате. Ассистент показывает расшифровку речи, отвечает текстом, голосом или изображениями.