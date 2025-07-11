Google запустила Gemini на Wear OS — ИИ заменит Google Assistant на смарт-часах

Google запустила Gemini на Wear OS — ИИ заменит Google Assistant на смарт-часахО чем объявили еще в мае
Об этом впервые объявили на Android Show в мае, и теперь нововведение становится доступным пользователям. Gemini на Wear OS принимает те же команды, что и на смартфонах, включая сложные запросы, интеграцию с Gmail, Календарём и другими сервисами.
Ассистент умеет не только отвечать на вопросы, но и запоминать информацию, составлять напоминания, отправлять сообщения, находить места и прокладывать маршруты.
Активировать Gemini можно фразой «Hey Google», длительным нажатием боковой кнопки или через иконку приложения на циферблате. Ассистент показывает расшифровку речи, отвечает текстом, голосом или изображениями.
Функциональность зависит от включённых интеграций в настройках Gemini на телефоне.
Поддерживается новинка на часах с Wear OS 4 и новее: Pixel Watch, Samsung, OnePlus, Oppo, Xiaomi и прочих.