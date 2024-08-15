Google запустила на Android продвинутый голосовой помощник Gemini Live

Опубликовано 15 августа 2024, 02:15
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Google запустила на Android продвинутый голосовой помощник Gemini LiveС нейросетью можно общаться как с человеком
На презентации новинок Pixel 9 Google представила голосовой ассистент Gemini Live для Android-смартфонов. Пока бот доступен только для англоязычных пользователей, позже его расширят на другие языки и подготовят версию для iOS.
Gemini Live поддерживает 10 голосов, с ИИ можно общаться как с человеком: прерывать разговор в любой момент, переходить между темами, можно легко вернуться к незаконченному разговору и т.п. Нейросеть может помочь пользователю в решении крупных и мелких задач, бытовых дел.
Как пишут разработчики в своём блоге, Gemini Live может найти рецепт блюда, присланный в Gmail, тут же переписать информацию из почты в заметки Keep и составить список покупок. Может найти и пригласить гостей на встречу даже по музыкальным предпочтениям в YouTube Musiс ещё со времён обучения в университете.
Такой функционал пока доступен только подписчикам Gemini Advanced. Обо всех имениях разработчики будут оповещать.