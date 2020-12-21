Наука и технологии
Сегодня 10:03
Google запустила «примерку» AR-косметики прямо в поиске
Вот такие приятные мелочи и напоминают, что мы уже живём в будущем
Google продолжает внедрять в свой поиск всё новые и новые функции. Так, например, в этот раз компания запустила «примерку» AR-косметики, которую можно опробовать не выходя из главной страницы поисковика.
Проект является совместным проектом поискового гиганта и двумя гигантами из мира красоты — ModiFace и Perfect Corp, передаёт Engadget. Новая функция даёт возможность опробовать новые инструменты макияжа, такие как помада или тени. Причём «примерка» возможна как на уже добавленных в коллекцию лицах моделей, так и на своём собственном. Правда, для последнего сценария придётся сделать фото своего лица прямо в поисковике.
Новая функция даёт виртуальный доступ к косметике таких брендов, как L’Oreal, MAC Cosmetics, Black Opal и Charlotte Tilbury. Причём для доступа к нововведению достаточно лишь загуглить продукты этих брендов — поисковик сам сделает доступной кнопку Try on (Попробовать).