Google запустила «примерку» AR-косметики прямо в поиске

Проект является совместным проектом поискового гиганта и двумя гигантами из мира красоты — ModiFace и Perfect Corp, передаёт Engadget. Новая функция даёт возможность опробовать новые инструменты макияжа, такие как помада или тени. Причём «примерка» возможна как на уже добавленных в коллекцию лицах моделей, так и на своём собственном. Правда, для последнего сценария придётся сделать фото своего лица прямо в поисковике.