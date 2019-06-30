Google запустила сайт для замены Android

Компания Google сейчас без особого шума работает над новой операционной системой под кодовым названием Fuchsia.

В мае на конференции для разработчиков Google I/O 2019 представители компании впервые рассказали о будущем наследнике Android на более-менее официальном уровне. А теперь заработал специальный сайт для разработчиков Fuchsia.dev.

На нём выложена документация и вспомогательная информация, которая должна помочь разработчикам с освоением новой ОС. Fuchsia представляет собой экспериментальную ОС для различных форм-факторов, выходящую за пределы области, где сейчас используется Android. Одним из направлений, как ни странно, является «Интернет Вещей» (IoT).

По задумке Google, что замены Android и Chrome OS одной ОС не планируется, вместо этого Fuchsia скорее станет третьим направлением, которое Google предложит миру.

Согласно более ранним утечкам предполагалось, что Fuchsia может заменить Android и Chrome OS в следующие пять лет. Она разработана для управления голосом и должна получать частые обновления безопасности. Операционка будет выглядеть и работать одинаково на широком спектре устройств — от ноутбуков до смартфонов, смарт-колонок и миниатюрных сенсоров, подключенных к сети.