Google запустит функцию по оплате товаров голосом

Что интересно, на официальной страничке поддержки Google Assistant имеется информация о том, как можно активировать функцию Voice Match в голосовом помощнике. Именно она позволит в будущем подтверждать покупки не только при помощи отпечатка пальцев и распознавания лица, но и при помощи голоса.