Наука и технологии
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Google запустит функцию по оплате товаров голосом
Вдобавок к оплате по отпечатку пальцев и распознаванию лица
В сети появилась информация о том, что Google в ближайшем будущем запустит функцию по оплате товаров голосом — прямо сейчас компания тестирует данную функцию среди узкого круга пользователей.
При этом важно отметить, что данную информацию подтвердил представитель поискового гиганта — по его словам, новая функциональность призвана помочь совершать безопасные покупки с помощью умных колонок и дисплеев. Прямо сейчас перечень “мест”, где можно оплатить подобным образом, ограничивается покупками в приложениях через Google Play, а также заказами в ресторанах.
Что интересно, на официальной страничке поддержки Google Assistant имеется информация о том, как можно активировать функцию Voice Match в голосовом помощнике. Именно она позволит в будущем подтверждать покупки не только при помощи отпечатка пальцев и распознавания лица, но и при помощи голоса.