Google запустит киностудию «100 Zeros» для съемок фильмов и сериалов

Опубликовано 06 мая 2025, 19:301 мин.
Google запустит киностудию «100 Zeros» для съемок фильмов и сериаловПроекты будут предлагаться крупным студиям и стримингам
Google начала развивать собственное направление по производству кино и телесериалов. Новый проект под названием «100 Zeros» реализуется в партнерстве с компанией Range Media Partners, которая уже имеет опыт работы над художественными фильмами.
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Проект предполагает многолетнее сотрудничество, в рамках которого Google будет искать и финансировать перспективные идеи или участвовать в их создании на правах продюсера. Компания планирует использовать эту инициативу для продвижения своих новейших технологий, включая инструменты на основе искусственного интеллекта и пространственные вычисления, объединяющие физический и цифровой мир.
Google уже объявила, что совместно с Range Media снимет два фильма об искусственном интеллекте — «Sweetwater» и «LUCID». Их релиз ожидается до конца текущего года.
Компания не планирует выпускать эти фильмы через YouTube. Вместо этого она намерена продавать проекты традиционным киностудиям и стриминговым платформам вроде Netflix.