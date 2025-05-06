Google запустит киностудию «100 Zeros» для съемок фильмов и сериалов

Проект предполагает многолетнее сотрудничество, в рамках которого Google будет искать и финансировать перспективные идеи или участвовать в их создании на правах продюсера. Компания планирует использовать эту инициативу для продвижения своих новейших технологий, включая инструменты на основе искусственного интеллекта и пространственные вычисления, объединяющие физический и цифровой мир.

Google уже объявила, что совместно с Range Media снимет два фильма об искусственном интеллекте — «Sweetwater» и «LUCID». Их релиз ожидается до конца текущего года.

Компания не планирует выпускать эти фильмы через YouTube. Вместо этого она намерена продавать проекты традиционным киностудиям и стриминговым платформам вроде Netflix.