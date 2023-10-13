Google защитит любителей ИИ от претензий по авторским правам

Таким образом, компания присоединилась к Microsoft, Adobe и другим IT-гигантам, которые уже дали подобные обещания.

Данное решение Google может стать важным шагом в поддержке инноваций в области искусственного интеллекта. Ведь возможные юридические проблемы могут отпугнуть многих разработчиков и исследователей от экспериментов с новыми технологиями.

Теперь же, зная о поддержке крупных технологических компаний, специалисты смогут чувствовать себя увереннее в своих начинаниях.

Напомним, что Google и сама активно внедряет ИИ в свои продукты. Так, новейшие флагманы бренда Google Pixel 8 и 8 Pro сильно завязаны на нейросетевых технологиях. Особенно по части фотовозможностей.