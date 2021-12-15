Google заставит работников на удаленке вакцинироваться

Наука и технологии
Вчера в 23:18
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Google заставит работников на удаленке вакцинироватьсяИ не только
Google дает сотрудникам срок до 18 января, чтобы доказать, что они прошли вакцинацию против COVID-19, иначе их отправят в неоплачиваемый отпуск с возможным увольнением. Это правило касается всех работников, у которых нет медотвода, включая тех, кто работает удаленно.
Информация об этом требовании появилась недавно, но сотрудники Google знали об этом уже 3 декабря. Если сотрудники не предоставят доказательства вакцинации к 18 января, они будут отправлены в оплачиваемый административный отпуск на 30 дней и неоплачиваемый на шесть месяцев после этого. Если по истечении семи месяцев они все еще не предъявят доказательства вакцинации, их уволят.
Любой человек, входящий в здание Google, должен быть полностью вакцинирован или иметь одобренные медицинские противопоказания, позволяющее ему работать или находиться на территории компании.
Из корпоративного письма Google
Для Google освобождением от прививки могут быть медицинские показания или религиозные убеждения. Во втором случае компания отдельно рассмотрит каждое обращение.
Источник: Ars Technica