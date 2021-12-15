Google заставит работников на удаленке вакцинироваться

Информация об этом требовании появилась недавно, но сотрудники Google знали об этом уже 3 декабря. Если сотрудники не предоставят доказательства вакцинации к 18 января, они будут отправлены в оплачиваемый административный отпуск на 30 дней и неоплачиваемый на шесть месяцев после этого. Если по истечении семи месяцев они все еще не предъявят доказательства вакцинации, их уволят.