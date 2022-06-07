Google засудили за функцию распознавания лиц в сервисе «Google Фото»

Жители подали на компанию коллективный иск, по которому Google согласилась выплатить штраф, состоящий из суммы от $200 до $400 каждому истцу в зависимости от расходов и количества пользователей, которые в конечном итоге примут участие в иске. В иске говорится, что сбор биометрических данных в приложении «Google Фото» является прямым нарушением законов штата Иллинойс, касающихся биометрии и конфиденциальности пользователей.

Кроме штрафа, компанию обяжут предоставлять пользователям уведомление о функции распознавания лиц. Жители Иллинойса, которые пользовались приложением «Google Фото» в период с 1 мая 2015 года по 25 апреля 2022 года, могут до 24 сентября 2022 года подать заявку на компенсацию.