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Google засудили за функцию распознавания лиц в сервисе «Google Фото»Компания должна выплатить $100 млн штрафа
В США в штате Иллинойс компанию Google оштрафовали на $100 млн из-за функции автоматического распознавания лиц в приложении «Google Фото». Любой сбор биометрических данных без письменного уведомления пользователей в Иллинойсе запрещён.
Жители подали на компанию коллективный иск, по которому Google согласилась выплатить штраф, состоящий из суммы от $200 до $400 каждому истцу в зависимости от расходов и количества пользователей, которые в конечном итоге примут участие в иске. В иске говорится, что сбор биометрических данных в приложении «Google Фото» является прямым нарушением законов штата Иллинойс, касающихся биометрии и конфиденциальности пользователей.
Кроме штрафа, компанию обяжут предоставлять пользователям уведомление о функции распознавания лиц. Жители Иллинойса, которые пользовались приложением «Google Фото» в период с 1 мая 2015 года по 25 апреля 2022 года, могут до 24 сентября 2022 года подать заявку на компенсацию.