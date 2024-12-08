Наука и технологии
Опубликовано 08 декабря 2024, 22:30
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Google засудит американского регулятора за попытки поставить компанию под госнадзор

Из-за уже неработающего продукта
В США антимонопольное дело в отношении Google инициировал Минюст, но педалировало начало расследования Бюро финансовой защиты потребителей (CFPB), американский финансовый регулятор, который начал давить на корпорацию с целью её подконтрольности государству. Инсайдеры из Android Headlines пишут, что в таком случае речь идёт о попытках строгого надзора, который власти осуществляют за банковскими учреждениями. В связи с этим Google подала иск против CFPB.
Google засудит американского регулятора за попытки поставить компанию под госнадзор
© alban / Unsplash

Об этом стало известно из недавнего отчёта юристов Google. Как отмечается, в отчёте нет конкретных деталей о причинах намерений CFPB. Однако, учитывая сферу деятельности ведомства, можно предположить, что речь идёт о платёжном сервисе Google. Инсайдеры пишут, что «хотя первое название, которое приходит на ум, — Google Wallet, но, похоже, что CFPB на самом деле хочет "наказать" Google за инциденты с прекратившим работу одноранговым платёжным продуктом».

И, видимо, речь идёт о Google Pay Send — сервисе одноранговых платежей, разработанных Google до слияния продукта с Google Pay. Одноранговые платежи предполагают работу на блокчейне и проведение транзакций в обход банков.

И якобы CFPB предъявляла Google претензии из-за неких рисков финансовой безопасности пользователей, связанных с недоступностью Pay Send. На этом основании компания подала в отношении регулятора иск, называя действия CFPB «обременительной формой регулирования». Однако регулятор утверждает, что прекращение выпуска продукта не освобождает Google от ответственности.

«С точки зрения здравого смысла, продукт, который больше не существует, не может представлять такие риски», — говорится в иске Google.