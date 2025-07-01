Google заявила, что правила ЕС мешают инновациям и вредят пользователям

Под давлением закона Digital Markets Act (DMA) Google обвиняют в том, что она якобы отдает предпочтение своим сервисам — таким как Google Shopping, Google Hotels и Google Flights — перед конкурентами. За это компании грозят штрафы до 10% от ее глобальной годовой выручки. В ответ Google недавно предложила дополнительные изменения в отображении результатов поиска, чтобы лучше показывать продукты конкурентов, но критики считают эти меры недостаточными для создания равных условий.

Представители Google отмечают, что уже внесенные изменения привели к тому, что европейские пользователи стали чаще платить больше за билеты, так как лишились прямого доступа к сайтам авиакомпаний. Кроме того, авиакомпании, отели и рестораны сообщили о снижении прямых бронирований до 30%, а пользователи жалуются на неудобные обходные пути.

Юристы Google просят регуляторов подробно объяснить, что именно нужно сделать компании для полного соответствия закону, а также требуют от критиков предоставить конкретные доказательства экономических последствий новых правил.