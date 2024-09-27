Google заявила о сохранении бесплатных сервисов для россиян

Проблемы возникли 9 сентября, тогда пользователи заметили, что Google не даёт зарегистрировать новый аккаунт: можно было пройти все шаги по созданию аккаунта, но невозможно было подтвердить регистрацию на российский номер телефона — появлялось уведомление об ошибке. Как говорили пользователи, не приходили SMS для подтверждения номера.

Google никак не прокомментировала эту ситуацию, хотя отмечалась массовость инцидента. Проблемы с созданием и восстановлением аккаунтов Google подтвердило Минцифры России, посоветовав пользователям делать резервные копии и при необходимости использовать альтернативные платформы.

Однако 27 сентября в Google всё же отреагировали на инцидент, заявив, что компания стремится сохранить для россиян бесплатные сервисы.

«Мы работаем над решением этих проблем. Мы по-прежнему стремимся сохранить наши бесплатные сервисы доступными в России», — сообщили в Google.