GoPro представила экшн-камеру Lit Hero со встроенной LED-подсветкой за $269

Четыре LED-элемента расположены рядом с объективом и обеспечивают заметно более яркое освещение по сравнению со вспышкой смартфона. Для мягкой съёмки в комплект входит съёмный диффузор.

Lit Hero получила поддержку съёмки в 4K@60fps, тогда как стандартная Hero ограничивалась 4K@30fps. Ёмкости аккумулятора хватает на 100 минут записи при максимальном качестве и выключенных светодиодах.

При этом камера стала немного тяжелее — 93 грамма против 86 граммов у обычной модели.