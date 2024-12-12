Горбатый кит преодолел рекордные 18 000 км ради секса

Горбатые киты известны своими длинными миграциями, которые могут достигать 8000 километров в широтном направлении. Однако миграции на такие огромные расстояния между различными океанами нехарактерны для этого вида. Зоологи полагают, что самец мог совершить этот путь в поисках самок для спаривания, что является основной причиной миграций китов.

Ученые использовали базу данных для фотоидентификации китов, чтобы сопоставить снимки хвостовых плавников, и это позволило подтвердить, что самец из Занзибара был тем же китом, которого наблюдали в Колумбии. Расстояние между этими точками составляет около 13 000 километров, но сам кит, скорее всего, преодолел еще большее расстояние, около 18 000 километров.

Причины такого масштабного путешествия остаются неясными. Возможно, кит был вынужден сменить места кормления из-за нехватки пищи, вызванной изменениями климата, или же искал возможности для спаривания в новых водах.