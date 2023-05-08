Гордимся! Российские школьники победили на международной олимпиаде по химии

Гордимся! Российские школьники победили на международной олимпиаде по химииУдачи в дальнейших начинаниях!
Российские школьники 10-11 классов показали впечатляющие результаты на Международной Менделеевской олимпиаде по химии, проходившей в Астане с 1 по 6 мая.
Из десяти медалей, которые завоевали российские участники, семь оказались золотыми.
Всего в олимпиаде участвовали 113 школьников из 21 страны Евразии и Южной Америки, включая Израиль, Австрию, Бразилию и Саудовскую Аравию. Российская сборная состояла из десяти учеников, победителей Всероссийской олимпиады школьников по химии.
Золотые медали завоевали семеро российских школьников из разных городов страны, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы и Саранска. Кроме того, два ученика получили серебряные медали, а один — бронзовую.
Андрей Дубинский, ученик 11 класса из Саранска, стал абсолютным победителем олимпиады и лауреатом Премии имени академика Валерия Лунина, которая составляет 2 млн рублей.
Победители золотых медалей получат от государства по 1 млн рублей, обладатели серебряных медалей — 500 тыс рублей, а бронзовой медали — 400 тыс рублей.