Гордимся! Российские школьники победили на международной олимпиаде по химии

Из десяти медалей, которые завоевали российские участники, семь оказались золотыми.

Всего в олимпиаде участвовали 113 школьников из 21 страны Евразии и Южной Америки, включая Израиль, Австрию, Бразилию и Саудовскую Аравию. Российская сборная состояла из десяти учеников, победителей Всероссийской олимпиады школьников по химии.

Золотые медали завоевали семеро российских школьников из разных городов страны, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы и Саранска. Кроме того, два ученика получили серебряные медали, а один — бронзовую.

Андрей Дубинский, ученик 11 класса из Саранска, стал абсолютным победителем олимпиады и лауреатом Премии имени академика Валерия Лунина, которая составляет 2 млн рублей.

Победители золотых медалей получат от государства по 1 млн рублей, обладатели серебряных медалей — 500 тыс рублей, а бронзовой медали — 400 тыс рублей.