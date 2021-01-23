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Гормон счастья может спровоцировать временные провалы в памяти
Достаточно необычное «применение» давно известного науке гормона
В сети появились результаты одного очень интересного исследования. Учёным удалось выяснить, что в момент, когда мы внезапно забываем какую-либо информацию, причиной этому становится гормон счастья дофамин.
Доказательство этой версии было получено в результате экспериментов над мухами. Учёные-биологи научили дрозофил ассоциировать определенный запах с ударом тока, сообщает Nature. Затем они всячески отвлекали их с помощью внешнего раздражителя — света или ветра. И, как оказалось, мухи-дрозофилы стали забывать о негативных ассоциациях.
Именно в этот момент специалисты обнаружили у мух единственную пару дофамин-высвобождающих нейронов PPL1-α2α’2. Они, как выяснилось позже, и влияли на возникновение провалов в памяти. В итоге специалисты заявили о том, что у них есть все основания полагать, что подобный механизм существует и в организме человека.