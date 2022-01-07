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Город под куполом: россиянам рассказали про архитектуру будущего

И с чем это связано
Артур Скижали-Вейс, архитектор и футуролог, в разговоре с “Лентой.ру” заявил, что пандемия достаточно сильно повлияла на мир в целом, поэтому он предположил, что в будущем стоить ожидать создание новых городов-обсерваторов.
Город под куполом: россиянам рассказали про архитектуру будущего

По его словам, тенденция для развития городов будущего будет определяться дальнейшей ситуацией с коронавирусом и похожими глобальными заболеваниями.

Архитектор считает, что нынешний мир идет в сторону деурбанизации, что проявляется в повсеместных ковидных ограничениях и локдаунах.

Скижали-Вейс вспомнил про начало пандемии, когда появились первые карантинные гостиницы для приезжих, а один из теплоходов не мог причалить к берегу, ввиду риска занести инфекцию. По его словам, это говорит о тенденции к защите и желанию отдалиться от остального мира.

Если следовать этому принципу, то миру придется создавать отдельные города-обсерваторы.

Вся массовая застройка, не приспособленная для эпидемий, тем временем, будет превращаться в красные зоны. А антивирусные жилые зоны будут предназначены для обладателей ковид-сертификатов, прививок, тех, кто попытается спастись.

Артур Скижали-Вейс
Источник: Лента.ру
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