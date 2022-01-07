Город под куполом: россиянам рассказали про архитектуру будущего

По его словам, тенденция для развития городов будущего будет определяться дальнейшей ситуацией с коронавирусом и похожими глобальными заболеваниями.

Архитектор считает, что нынешний мир идет в сторону деурбанизации, что проявляется в повсеместных ковидных ограничениях и локдаунах.

Скижали-Вейс вспомнил про начало пандемии, когда появились первые карантинные гостиницы для приезжих, а один из теплоходов не мог причалить к берегу, ввиду риска занести инфекцию. По его словам, это говорит о тенденции к защите и желанию отдалиться от остального мира.

Если следовать этому принципу, то миру придется создавать отдельные города-обсерваторы.