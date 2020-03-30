Города на карантине столкнулись с нашествием диких зверей

Так, по данным издания Phys.org в Японии пятнистые олени начали слоняться по безлюдным станциям метро, тогда как в Барселоне с холмов спустились дикие кабаны. Кроме того, с нашествием стаи диких индеек на улицах столкнулись в Калифорнии, а в центре Сантьяго, в свою очередь, была замечена пума.

”Это место обитания, которое у них когда-то было, и которое мы отобрали у них”, - заметил глава службы сельского хозяйства и животноводства Чили Марсело Джанони.