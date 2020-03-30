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Города на карантине столкнулись с нашествием диких зверей
Животные почувствовали себя свободными впервые за долгое время
В связи с вспыхнувшей пандемией коронавируса нового типа власти некоторых стран призвали горожан соблюдать карантин. Режим домашней самоизоляции людей повлиял в том числе и на жизни уличных животных, которые впервые за длительное время почувствовали свободу. Так, города на карантине столкнулись с нашествием диких зверей.
Так, по данным издания Phys.org в Японии пятнистые олени начали слоняться по безлюдным станциям метро, тогда как в Барселоне с холмов спустились дикие кабаны. Кроме того, с нашествием стаи диких индеек на улицах столкнулись в Калифорнии, а в центре Сантьяго, в свою очередь, была замечена пума.
”Это место обитания, которое у них когда-то было, и которое мы отобрали у них”, - заметил глава службы сельского хозяйства и животноводства Чили Марсело Джанони.