«Горшочек, не вари!»: Минцифры перестанет выдавать гранты на ИТ-проекты с 1 сентября

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций приняло решение о приостановке выдачи грантов на новые IT-разработки. Они также планируют провести аудит уже принятых решений в этой области. Целью этой меры является проверка компетенций сотрудников основного оператора грантов и обновление состава комиссии, принимающей решение о выдаче грантов.

В рамках этого аудита будут пересмотрены решения о выдаче грантов, принятые в 2022–2023 годах. В случае возникновения сомнений в чистоте этих проектов, они будут отменены. Кроме того, планируется оптимизировать процессы принятия решений, чтобы исключить влияние сотрудников Минцифры и обеспечить прозрачность и открытость в этой сфере.

Для проведения аудита и оптимизации процессов будет создана комиссия под руководством министра Максута Шадаева. В неё войдут представители ведущих ассоциаций в области IT, таких как АПКИТ, Руссофт и «Отечественный софт», а также экспертные организации. Комиссия будет проверять обоснованность отказов в поддержке проектов, рассматривать жалобы и предложения по улучшению процессов. Результаты анализа и аудита проектов будут представлены публично.