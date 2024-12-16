Наука и технологии
Опубликовано 16 декабря 2024, 22:03
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Горячие ванны улучшили здоровье при диабете 2 типа, показало исследование

Новая терапия улучшит чувствительность к инсулину
Горячие ванны могут быть полезны для людей с диабетом 2 типа, улучшая эффективность инсулина, здоровье сердца и снижая артериальное давление. К такому выводу пришли ученые из Университета Портсмута, проведя исследование с участием 14 участников, которые погружались в воду температурой 40 °C на час, 8−10 раз в течение двух недель.
Горячие ванны улучшили здоровье при диабете 2 типа, показало исследование

© Ferra.ru

Результаты исследования были опубликованы в двух научных журналах, и оно стало первым в своем роде, показавшим, что регулярные горячие ванны способствуют улучшению чувствительности к инсулину у пациентов. Это означает, что инсулин, который они вырабатывают, работает эффективнее, даже несмотря на то, что уровень сахара в крови не изменяется.

По словам доктора Анта Шеперда, руководителя исследования, люди с диабетом 2 типа страдают от высоких уровней сахара в крови. Исследование показало, что горячие ванны могут сделать организм более чувствительным к инсулину, что способствует более эффективному его использованию и снижает нагрузку на поджелудочную железу.

В ходе эксперимента также было обнаружено, что горячие ванны облегчают работу сердца и снижают артериальное давление. Тело, адаптируясь к высокой температуре, снижает свою температуру покоя, что уменьшает потребность в кислороде и снижает нагрузку на сердце.

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Источник:Medical Xpress
Автор:Булат Кармак
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