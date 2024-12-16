Горячие ванны улучшили здоровье при диабете 2 типа, показало исследование

Результаты исследования были опубликованы в двух научных журналах, и оно стало первым в своем роде, показавшим, что регулярные горячие ванны способствуют улучшению чувствительности к инсулину у пациентов. Это означает, что инсулин, который они вырабатывают, работает эффективнее, даже несмотря на то, что уровень сахара в крови не изменяется.

По словам доктора Анта Шеперда, руководителя исследования, люди с диабетом 2 типа страдают от высоких уровней сахара в крови. Исследование показало, что горячие ванны могут сделать организм более чувствительным к инсулину, что способствует более эффективному его использованию и снижает нагрузку на поджелудочную железу.

В ходе эксперимента также было обнаружено, что горячие ванны облегчают работу сердца и снижают артериальное давление. Тело, адаптируясь к высокой температуре, снижает свою температуру покоя, что уменьшает потребность в кислороде и снижает нагрузку на сердце.

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