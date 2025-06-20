Госдеп США потребовал от студентов открыть соцсети — подозрительных могут не пустить в страну

Новые правила требуют от заявителей открыть свои аккаунты в соцсетях и предоставить полный доступ к цифровому следу — к любой онлайн-активности. Закрытые профили могут быть расценены как попытка что-то скрыть.

Главная цель — выявить «враждебное отношение к американским гражданам, культуре, правительству, институтам или основополагающим принципам», а также к тем, кто может быть причастен к экстремизму, терроризму или антисемитским действиям.

Проверка затронет как новых, так и возвращающихся студентов по визам F, M и J. Консулы будут обязаны делать скриншоты подозрительной активности, а при обнаружении противоречивой информации — ставить под сомнение достоверность заявителя.

Даже если формальных причин для отказа нет, «сомнения в намерениях» могут стать основанием для отказа во въезде.