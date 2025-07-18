Госдума одобрила штрафы за поиск запрещенных материалов и рекламу VPN

В КоАП вводится новая статья 13.53, согласно которой граждане могут быть оштрафованы на сумму от 3000 до 5000 рублей за попытку найти экстремистские материалы из перечня Минюста, включая доступ к ним с помощью VPN.

При этом власти подчёркивают: само использование VPN-сервисов для посещения заблокированных соцсетей наказуемым считаться не будет. Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский уточнил, что штрафы предусмотрены только за осознанный поиск запрещённого контента.

Кроме того, депутаты поддержали ужесточение ответственности за передачу SIM-карт третьим лицам. Нарушителям грозит штраф до 50 000 рублей за незаконную передачу абонентского номера, оформленного на своё имя.

Нововведения направлены на ужесточение регулирования интернет-пространства в стране.