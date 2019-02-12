Госдума одобрила законопроект об автономности рунета

Государственная дума приняла в первом чтении так называемый законопроект об автономности рунета, получивший такой большой отклик в сети.

Согласно описанию на сайте Госдумы, документ предусматривает создание национальной системы маршрутизации интернет-трафика. Основная задача, решаемая с помощью этой инициативы — обеспечение надежной работы российской части глобальной сети, устойчивой в случаях сбоев в инфраструктуре интернета за пределами России или целенаправленного масштабного внешнего воздействия.

В проекте закона, в частности, определяются необходимые правила маршрутизации трафика, организуется контроль их соблюдения, создается возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи.

Также определяются трансграничные линии связи и точки обмена трафиком. Их владельцы, операторы связи, обязываются при возникновении угрозы обеспечить возможность централизованного управления трафиком. Кроме того, вводится необходимость проведения регулярных учений органов власти, операторов связи и владельцев технологических сетей по выявлению угроз и отработке мер по восстановлению работоспособности рунета.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин отметил, что при подготовке ко второму чтению необходимо привлечь экспертов.

Напомним, законопроект об автономной работе рунета был предложен Госдуме 14 декабря депутатом Андреем Луговым вместе с сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой. Он предусматривает создание инфраструктуры, которая обеспечит работу рунета, если российские операторы связи потеряют возможность подключения к зарубежным корневым серверам. На реализацию закона из бюджета в ближайшие три года будет выделено 1,8 миллиардов рублей.