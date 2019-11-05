Госдума одобрила законопроект, запрещающий продажу смартфонов без российских приложений

В список устройств, которые обязаны будут иметь “на борту” российское ПО, попали смартфоны, ноутбуки и телевизоры со Smart TV. В случае нарушения закона, компании будут обязаны выплатить штрафы на сумму от 30 до 200 тыс рублей. По мнению российских экспертов, закон способен помочь развитию российских технологических компаний, что приведет к успешной их конкуренции с зарубежными аналогами.

Напомним, что новый законопроект был направлен в государственную думу еще в июле 2019 года. В свою очередь глава пресс-службы Минкомсвязи Евгений Новиков тогда сообщил в разговоре с журналистами ТАСС, что ведомство не было уведомлено о новой инициативе, а также заявил, что обсуждением нового законопроекта должны заняться не только представители власти, но и различные IT-компании.