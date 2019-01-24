Госдума одобрила запрет фейковых новостей

Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении законопроекты, вызвавший большой резонанс в обществе. Они вводят запрет на распространение в интернете недостоверной общественно значимой информации, а также устанавливают административную ответственность за нарушение этого запрета.

Первый из двух законопроектов вводит запрет на распространение в интернете недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу, в частности, жизни и/или здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и/или общественной безопасности, прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры или наступления других тяжких последствий.

В случае обнаружения такой информации Генеральный прокурор РФ или его заместители обращаются в Роскомнадзор с требованием о принятии мер по ограничению доступа к сайтам, разместившим её.

После этого Роскомнадзор направляет операторам связи требование о блокировке сайта, а также определяет хостинг-провайдера и направляет ему уведомление о нарушении порядка распространения информации и требование о принятии мер по ее удалению. Хостинг-провайдер в течение суток обязан проинформировать владельца сайта и уведомить его о требовании по удалению информации. Если информацию удалят, то доступ к сайту будет восстановлен.

Второй законопроект вводит административную ответственность за распространение такой недостоверной информации. Эти деяния предлагается наказывать административным штрафом: для граждан – в размере от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц – от 400 тысяч до 1 млн рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.