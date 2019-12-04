Госдума поддержала переход на электронные трудовые книжки

Так, для того, чтобы получить новый тип трудовой книжки, работники должны будут до 31 декабря 2020 года написать соответствующее заявление. Что интересно, у граждан есть право на выбор типа трудовой книжки, по которой они хотят работать и если работник отказывается заводить электронную версию документа, работодатель будет обязан вести ее в стандартном виде.

Важно отметить, что в тот же самый момент, начиная с 2021 года абсолютно все россияне, устраивающиеся на работу впервые, получат в пользование сразу электронную версию трудовой книжки.