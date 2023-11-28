Наука и технологии
21:07, 28 ноября 2023
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Госдума потребовала убрать кнопки входа через Google и Apple ID в приложениях и сайтах РФ

Причем произойдет это в ближайшее время

Госдума России приняла решение, которое может кардинально изменить процесс авторизации на российских сайтах и в приложениях.

С 1 декабря текущего года, российские веб-ресурсы и приложения должны будут исключить возможность входа через системы Google и Apple ID. Это заявление сделал депутат Госдумы Антон Горелкин.

На пленарном заседании был принят проект, устанавливающий переходный период до 1 января 2025 года. В течение этого времени российские ИТ-компании смогут продолжать использование своих информационных систем для авторизации пользователей.

Согласно поправкам, принятым в июле, авторизация на сайтах и в приложениях будет возможна только с использованием российского телефонного номера, через Госуслуги, ЕБС или другой сервис, который контролируется российской стороной на 50% и более.

Это решение отражает усилия правительства по усилению контроля над цифровым пространством в стране.

Источник:Telegram
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#Госдума
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