Госдума потребовала убрать кнопки входа через Google и Apple ID в приложениях и сайтах РФ

С 1 декабря текущего года, российские веб-ресурсы и приложения должны будут исключить возможность входа через системы Google и Apple ID. Это заявление сделал депутат Госдумы Антон Горелкин.

На пленарном заседании был принят проект, устанавливающий переходный период до 1 января 2025 года. В течение этого времени российские ИТ-компании смогут продолжать использование своих информационных систем для авторизации пользователей.

Согласно поправкам, принятым в июле, авторизация на сайтах и в приложениях будет возможна только с использованием российского телефонного номера, через Госуслуги, ЕБС или другой сервис, который контролируется российской стороной на 50% и более.

Это решение отражает усилия правительства по усилению контроля над цифровым пространством в стране.