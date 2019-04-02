Госдума предлагает защитить Рунет российским шифрованием

Трафик в российском сегменте сети могут обязать шифровать с помощью российской криптографии. Профильный комитет Госдумы подготовил поправки в законопроект о суверенном Рунете, также известном как закон об автономности Рунета. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на два источника в ИТ-индустрии.

Поправки будут внесены ко второму чтению законопроекта. Текст поправок подписан главой думского комитета Леонидом Левиным. В нём, в частности, говорится: «Распространение или предоставление информации в электронном виде осуществляется с использованием кодирования такой информации. Правительство Российской Федерации устанавливает порядок выдачи и использования кодов и средств шифрования, необходимых для кодирования информации, а также определяет лиц, уполномоченных выдавать такие коды и средства шифрования».

Отдельно документ обязывает так называемых организаторов распространения информации обеспечить возможность использования дополнительного кодирования электронных сообщений с использованием средств шифрования, одобренных правительством. Организаторами распространения информации называются компании, управляющие сервисами по обмену сообщениями и тому подобными. Реестр таких компаний ведётся Роскомнадзором. В него входят более 170 компаний, включая Яндекс, Telegram, Сбербанк, Mail.Ru Group, Opera, WeChat, Vimeo.

В феврале 2019 года законопроекта об автономности Рунета прошёл первое чтение в Госдуме и пока не принят окончательно. Он был предложен Госдуме в декабре депутатом Андреем Луговым вместе с сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой. Законопроект предусматривает создание национальной системы маршрутизации интернет-трафика. Она должна обеспечить работу российской части глобальной сети в случаях сбоев в инфраструктуре интернета за пределами России или целенаправленного масштабного внешнего воздействия. На реализацию закона из бюджета в ближайшие три года будет выделено 1,8 миллиардов рублей.