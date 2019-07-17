Госдума предложила потратить резервный пенсионный фонд на оружие

”Государство должно предоставить ресурс длинных дешевых денег, который бы позволил решать проблемы ОПК. В моем понимании, таким ресурсом могли быть и деньги Фонда национального благосостояния, потому как мы их должны инвестировать все-таки не только за границей в активы США и других стран, а мы могли бы их инвестировать в проекты, где мы видим возвратность и окупаемость. Безусловно, такие проекты есть”, — заявил Клепач. Помимо него, масштабную поддержку перспективных российских производителей оружия также продвигает и вице-премьер Юрий Борисов, являющийся куратором оборонной промышленности. На прошлой неделе он рассказал, что список кредитов, накопленных оборонно-промышленным комплексом, превышает 2 трлн рублей, в то время как их обслуживание “съедает” всю годовую прибыль оборонных предприятий. Из-за чего они вынуждены жить по сути “впроголодь”.