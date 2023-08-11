Госдума предложила создать свой VPN для бизнеса

Российские компании должны переходить на внутренние методы шифрования для удалённого доступа, как, например, VPN, так как сейчас с этим возникают проблемы. Об этом сообщил Антон Горелкин, зампред комитета Госдумы по информационной политике, в своём канале в Telegram.

Он отметил, что важно использовать отечественные решения, и что Минцифры и РКН поддерживают российские компании в решении проблем с корпоративными VPN. Переход на другие методы удалённого доступа для IT-компаний с большим числом сотрудников может быть дорогим вариантом.

Эксперты указывают, что такой переход может стоить миллиарды рублей, особенно в случае компаний с десятками тысяч сотрудников. Горелкин также выразил мнение, что интернет будет разделяться на части, и в ближайшее время не станет полностью глобальным.