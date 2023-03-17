Госдума прорабатывает законность цифрового рубля

Должны быть приняты поправки в Гражданский кодекс, согласно которым предлагается относить цифровой рубль к безналичным денежным средствам. Также законодатели предлагают уточнить, что платежи на территории России осуществляются в том числе и способом расчётов цифровыми рублями.

Как сообщается, основной законопроект предлагает закрепить понятия «платформа цифрового рубля», «цифровой счёт (кошелёк)», «участник платформы цифрового рубля», «пользователь платформы цифрового рубля». В качестве оператора платформы цифрового рубля предлагается Банк России. Регулятор также будет отвечать за сохранность цифровых рублей, правильность учёта всех данных о проводимых операциях с ними, управлять организацией и обеспечением функционирования будущей платформы.

Также предлагается ещё ряд положений о содержании договора цифрового кошелька, порядках и особенностях его заключения и расторжения, а также другие моменты.

Если главный законопроект будет принят, прописанные в нём нормы вступят в силу 1 апреля, а дополнительные поправки должны быть представлены к 14 апреля.