Госдума решила не прописывать в законе беспилотные такси во время тестов

Беспилотное такси стартовало в тестовом режиме в столичном районе Ясенево, как сообщила компания «Яндекс». В отличие от обычного такси, в беспилотной машине всегда присутствует водитель-испытатель для обеспечения безопасности.

Александр Толмачёв, член комитета Госдумы по транспорту, подчеркнул, что беспилотное такси — это нечто новое и экспериментальное, а не обычное такси. Он отметил, что в Москве и других регионах такие поездки регулируются законом об экспериментальных правовых режимах и в настоящее время не требуют нового законодательного регулирования.

Таким образом, запуск беспилотного такси в тестовом режиме является новым этапом развития такси и альтернативой традиционным формам перевозок. Это вызывает интерес и удивление у многих людей, но пока оно находится на стадии эксперимента и требует дополнительных исследований и наблюдений.