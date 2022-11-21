Госдума РФ потребует от соцсетей вернуть показ ленты по датам вместо рекомендаций

Госдума РФ потребует от соцсетей вернуть показ ленты по датам вместо рекомендацийМногие пользователи явно будут довольны
Ещё 10 лет назад ленты в соцсетях были крайне простыми и понятными — контент в них появлялся по мере его создания. Но затем, одна за другой, социальные сети начали заменять такую ленту на рекомендательную, основанную на алгоритмах.
Разумеется, нашлось немало пользователей, которым не пришлись по вкусу подобные нововведения. Они, как это часто бывает, оформляли петиции, писали гневные письма руководству соцсетей и т.д.
Со временем шум спал и многие уже как-то свыклись с тем, что теперь социальные сети будут выглядеть так. Но тут, внезапно, активизировались российские чиновники.
Так, стало известно, что уже до конца 2022 года в Госдуму РФ планируется внести законопроект о регулировании рекомендательных алгоритмов. Суть инициативы заключается в том, что онлайн-платформы могут оставить текущий вид лент, но у пользователей должна быть возможность отключить его и активировать хронологический порядок появления постов.
Ряд экспертов уже выступили против свежего законопроекта. По их словам, в случае его принятия, рынок интернет-торговли будет отброшен в прошлое. Речь идёт о потере более 100 млрд рублей ежегодно.