Госдума запретила снимать наличные с анонимных карт и электронных кошельков

Депутаты Государственной Думы приняли в третьем чтении закон, запрещающий снимать наличные с анонимных предоплаченных карт. По словам председателя совета ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов, если этот закон вступит в силу, наличные с предоплаченных карт можно будет, только если клиент прошел упрощенную идентификацию.

Для упрощенной идентификации не требуется присутствие клиента для подтверждения личности. Можно просто сообщить фамилию, имя, отчество и номер паспорта.

На данный момент закон устанавливает лимиты на снятие наличных с предоплаченных карт без идентификации: 5000 рублей в день и 40 000 рублей в месяц. С упрощённо идентификацией эти ограничения сохраняются.

По словам представителя Яндекс.Денег, изначально законопроект предполагал полный запрет на снятие наличных с кошельков и предоплаченных карт без полной идентификации. Однако во втором чтении проект был смягчен и у владельцев кошельков и предоплаченных карт остается право снимать наличные до 5000 рублей в сутки и до 40 000 рублей в месяц при условии прохождения упрощенной идентификации, объяснил он. Процедура проводится онлайн.