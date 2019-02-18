Госдума заставит магазины принимать оплату по картам с 2023 года

Госдума перенесла срок, после которого все торговые точки и интернет-магазины станут обязаны принимать к оплате банковские карты. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Ранее планировалось внедрить требования на все торгово-сервисные предприятия с 1 июля 2021 года, а теперь срок перенесён на 1 января 2023 года. Таким образом, «день X» сдвинулся на полтора года.

Аксаков подчеркнул: «В законопроекте точно сдвинутся сроки, с которых магазины должны будут в обязательном порядке принимать карты к оплате. Сейчас мы рассматриваем вариант обязать ТСП с торговым оборотом от 20 млн руб. принимать карты к оплате с 1 января 2020 года, от 10 млн руб. — с 1 января 2021 года, от 5 млн руб. — с 1 января 2022 года, все магазины вне зависимости от оборота — с 1 января 2023 года».

На данный момент закон требует в обязательном порядке принимать карты «Мир» и для торговых точкек с оборотом 40 млн рублей, за исключением расположеных в районах без доступа к интернету.