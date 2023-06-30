Госдума заявила о нужде в «кибервойсках»

России необходимы опытные кибервоины, то есть «белые хакеры», которые могут защитить нас от кибератак и проанализировать нашу систему обороны, чтобы найти и устранить уязвимости. Для этого необходимо обновить законодательство и внести ясные определения, чтобы исключить двусмысленность и избежать лишних рисков. Такое мнение выразил Антон Горелкин, депутат Государственной Думы.

Он напомнил, что в начале 2022 года предлагал Министерству цифрового развития рассмотреть возможности легализации деятельности «белых хакеров» и предоставить им поддержку в сфере информационных технологий. Министерство цифрового развития уже ранее сообщало, что более 8 тысяч человек принимали участие в проверке прочности портала «Госуслуги», и в ходе этого проекта было обнаружено 34 уязвимости, большинство из которых имели среднюю и низкую степень критичности.

В феврале глава Министерства цифрового развития, Максут Шадаев, объявил о запуске совместной программы с «Ростелекомом» по поиску уязвимостей (bug bounty) на портале «Госуслуги». По мнению ведомства, работа исследователей способствовала улучшению системы безопасности портала «Госуслуги». Важно отметить, что участники программы имели доступ только к внешней части системы, и все обнаруженные уязвимости полностью контролировались системами мониторинга, чтобы исключить возможность их злоупотребления и взлома.