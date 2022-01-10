Госкорпорации обяжут покупать российские процессоры

Власти предложили ввести две категории допуска для госзакупок. В первую категорию попадут компьютеры, ноутбуки, планшеты, электронные книги, смартфоны, системные блоки, серверы и системы хранения данных с российским процессором.

Для второй же останутся те, что входят в реестр отечественной электроники, но при этом используют зарубежные решения.

Компании обяжут отклонять заявки из второй категории, если найдется хотя бы одна заявка из первой, с условием, что российские процессоры будут способны справиться с задачей, для которой потребуется закупка техники.

По мнению Минпромторга такой способ позволит “обеспечить безусловное преимущество продукции на российских процессорах при осуществлении государственных и муниципальных закупок”.

Однако, некоторые эксперты утверждают, что после этого компании просто будут повышать сложность задачи на бумагах, чтобы сразу отмести использование отечественных решений.