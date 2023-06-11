«ГосRuTracker»: депутаты предложили создать государственный файлообменник для санкционного контента

Депутаты от фракции «Справедливая Россия — патриоты — за правду» отправили письмо вице-премьеру России Дмитрию Чернышенко с предложением создать легальные российские файлообменники, где можно будет размещать медиаконтент из недружественных стран.

Инициаторами идеи стали Яна Лантратова, первый зампред комитета Госдумы по просвещению, и Михаил Делягин, зампред комитета по экономической политике, представляющие фракцию «Справедливая Россия — патриоты — за правду».

В письме отмечается, что в санкционных медиапродуктах есть произведения, которые имеют культурную ценность, и их доступность ограничена. Депутаты подчеркнули, что это нарушает Конституцию Российской Федерации, где каждый гражданин имеет право на доступ к культурным ценностям. Они считают, что Россия обязана обеспечить доступ своих граждан к такому медиаконтенту, независимо от позиции иностранных правообладателей.

Кроме того, депутаты предлагают использовать файлообменники для распространения социальной рекламы и рекламы отечественных товаров. Они планируют компенсировать доходы российских правообладателей через финансовую модель, где деньги будут взиматься не у пользователей, а у рекламодателей. Предлагается также ввести платную подписку, которая уберёт рекламу.

В письме отмечается, что текущие торрент-сайты наносят ущерб и российским производителям медиапродукции, и пользователям, которые рискуют заразить свои устройства вирусами и сталкиваются с ненадёжной рекламой. По мнению депутатов, развитие собственных российских файлообменников, где государство, авторы контента и интернет-пользователи сотрудничают, будет наиболее эффективным решением в текущих условиях.