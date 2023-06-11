Наука и технологии
21:34, 11 июня 2023
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«ГосRuTracker»: депутаты предложили создать государственный файлообменник для санкционного контента

На нём планируют размещать медиаконтент из недружественных стран, который представляет культурную ценность для страны

После февраля 2022 года многие медиа компании, производители фильмов и музыки ушли из России, Однако часть произведенного ими контента представляет ценность для страны и депутаты нашли способ решить эту проблему

Депутаты от фракции «Справедливая Россия — патриоты — за правду» отправили письмо вице-премьеру России Дмитрию Чернышенко с предложением создать легальные российские файлообменники, где можно будет размещать медиаконтент из недружественных стран.

Инициаторами идеи стали Яна Лантратова, первый зампред комитета Госдумы по просвещению, и Михаил Делягин, зампред комитета по экономической политике, представляющие фракцию «Справедливая Россия — патриоты — за правду».

В письме отмечается, что в санкционных медиапродуктах есть произведения, которые имеют культурную ценность, и их доступность ограничена. Депутаты подчеркнули, что это нарушает Конституцию Российской Федерации, где каждый гражданин имеет право на доступ к культурным ценностям. Они считают, что Россия обязана обеспечить доступ своих граждан к такому медиаконтенту, независимо от позиции иностранных правообладателей.

Кроме того, депутаты предлагают использовать файлообменники для распространения социальной рекламы и рекламы отечественных товаров. Они планируют компенсировать доходы российских правообладателей через финансовую модель, где деньги будут взиматься не у пользователей, а у рекламодателей. Предлагается также ввести платную подписку, которая уберёт рекламу.

В письме отмечается, что текущие торрент-сайты наносят ущерб и российским производителям медиапродукции, и пользователям, которые рискуют заразить свои устройства вирусами и сталкиваются с ненадёжной рекламой. По мнению депутатов, развитие собственных российских файлообменников, где государство, авторы контента и интернет-пользователи сотрудничают, будет наиболее эффективным решением в текущих условиях.

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