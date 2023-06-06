Государственные сайты в регионах разделят по их содержанию

Сервисы госуслуг теперь будут упорядочены по содержанию, а не по тому, к какому ведомству они относятся. Для этого на платформе «Гостех» появятся восемь так называемых «доменов», где соберут сервисы для конкретных жизненных ситуаций. Об этом сообщил директор ФКУ «Гостех» Василий Слышкин на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде.

Теперь будет создано несколько площадок, на которых будут объединены сервисы из разных государственных информационных систем (ГИС). Пользователи смогут воспользоваться ими через удобный интерфейс портала госуслуг.

На конференции были перечислены 18 «доменов» или сфер деятельности, таких как «Госуправление», «Здравоохранение», «Культура», «Спорт» и другие. Каждый «домен» включает в себя информационные системы, которые автоматизируют работу государственных органов и предоставляют онлайн-сервисы для граждан.

Целью методических рекомендаций «Гостеха» является создание комплексных автоматизационных проектов для каждого «домена», начиная с правового обеспечения и заканчивая выбором программного обеспечения и технических средств. Эти проекты, известные как «целевая архитектура домена», разрабатываются с учётом потребностей клиентов и архитектурных стандартов.

Платформа «ГосТех» — это набор технологических решений, развёрнутых на облачной инфраструктуре, которая позволяет создавать государственные цифровые сервисы и информационные системы. Создание единой цифровой платформы для государства ускорит разработку цифровых сервисов и повысит уровень удовлетворённости клиентов.

Эксперимент с платформой «ГосТех» начался в России в ноябре 2020 года, и оператор платформы должен создать IT-платформу для всей системы.